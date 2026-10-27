Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi arz ve talebi eşleştiriyor

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NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi, yapay zeka uygulamaları ve teknolojilerinin sergilenip arz ve talebin eşleştirilmesine yönelik entegre bir platform görevi görüyor.

Kaynak: Xinhua