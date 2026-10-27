Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi arz ve talebi eşleştiriyor

Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi arz ve talebi eşleştiriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi, yapay zeka uygulamaları ve teknolojilerini sergileyip arz ve talebi eşleştiren entegre bir platform görevi görüyor. Merkez, uygulamaların sergilenmesi ve arz ile talebin buluşmasını sağlıyor.
NANJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de bulunan Nanjing Yapay Zeka Ajanı Dağıtım Merkezi, yapay zeka uygulamaları ve teknolojilerinin sergilenip arz ve talebin eşleştirilmesine yönelik entegre bir platform görevi görüyor.
Kaynak: Xinhua