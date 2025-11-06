Namibya'da 21. Nedbank Çöl Yarışı Duyuruldu

WİNDHOEK, 6 Kasım (Xinhua) -- Namibya, dünyanın en uzun tek etaplı dağ bisikleti yarışı olarak bilinen Nedbank Çöl Yarışı'nın 21.incisini çarşamba günü duyurdu.

Yaklaşık 24 saat sürecek olan 401 kilometre uzunluğundaki yarış, 5-6 Aralık tarihlerinde başkent Windhoek'te başlayacak ve Namib Çölü'nü geçip Swakopmund'da sona erecek. Bu yılki organizasyona dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla bisikletçinin katılması bekleniyor.

Eğitim, İnovasyon, Gençlik, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı Spor Direktörü Jo-Ann Manuel, Windhoek'teki lansmanda, "Bu, dayanıklılığın, zihinsel gücün ve insan ruhunun gerçek bir sınavıdır" ifadelerini kullandı.

Manuel, Namibya'nın spor turizmine katkıda bulunan yarışın, Windhoek ve kıyı kenti Swakopmund'daki ticareti canlandıracağını da belirtti.

Swakopmund Belediye Başkanı Blasius Goraseb, yarışmanın ülkenin en ikonik spor etkinliklerinden biri haline geldiğini ve Swakopmund için turizm ve ekonomi takviminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Nedbank Çöl Yarışı, küçük işletmelerin ekonomik faaliyetlerini canlandırıyor ve kıyı topluluğumuzun eşsiz güzelliğini ve misafirperverliğini sergiliyor" dedi.

Bisikletçiler solo yarış (tam ve yarım), iki kişilik takım yarışı (tam ve yarım) ve dört kişilik takım yarışı (tam) kategorilerinde yarışacak.