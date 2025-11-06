Haberler

Namibya'da 21. Nedbank Çöl Yarışı Duyuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Namibya'nın başkenti Windhoek'te düzenlenecek olan 21. Nedbank Çöl Yarışı, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. 401 kilometre uzunluğundaki yarış, 1.000'den fazla sporcu katılımıyla gerçekleştirilecek.

WİNDHOEK, 6 Kasım (Xinhua) -- Namibya, dünyanın en uzun tek etaplı dağ bisikleti yarışı olarak bilinen Nedbank Çöl Yarışı'nın 21.incisini çarşamba günü duyurdu.

Yaklaşık 24 saat sürecek olan 401 kilometre uzunluğundaki yarış, 5-6 Aralık tarihlerinde başkent Windhoek'te başlayacak ve Namib Çölü'nü geçip Swakopmund'da sona erecek. Bu yılki organizasyona dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla bisikletçinin katılması bekleniyor.

Eğitim, İnovasyon, Gençlik, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı Spor Direktörü Jo-Ann Manuel, Windhoek'teki lansmanda, "Bu, dayanıklılığın, zihinsel gücün ve insan ruhunun gerçek bir sınavıdır" ifadelerini kullandı.

Manuel, Namibya'nın spor turizmine katkıda bulunan yarışın, Windhoek ve kıyı kenti Swakopmund'daki ticareti canlandıracağını da belirtti.

Swakopmund Belediye Başkanı Blasius Goraseb, yarışmanın ülkenin en ikonik spor etkinliklerinden biri haline geldiğini ve Swakopmund için turizm ve ekonomi takviminde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Nedbank Çöl Yarışı, küçük işletmelerin ekonomik faaliyetlerini canlandırıyor ve kıyı topluluğumuzun eşsiz güzelliğini ve misafirperverliğini sergiliyor" dedi.

Bisikletçiler solo yarış (tam ve yarım), iki kişilik takım yarışı (tam ve yarım) ve dört kişilik takım yarışı (tam) kategorilerinde yarışacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

MSB'den büyük tartışma yaratan "Suriyeli öğrenci" iddiasına yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Bu geceden itibaren motorine 2 lira 7 kuruş zam bekleniyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece yarısı dev bir zam geliyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu

Galatasaray'dan fark yiyen Ajax'ta kıyamet koptu
Yeni yılda kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar

Kıdem tazminatı hesabı değişiyor! İşte konuşulan rakamlar
Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü

Her şey bir anda oldu! Yer altından yükselen alevler otomobili yuttu
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
500 bin sosyal konutta TC Kimlik numarası şartı! Başvuru günleri belli oldu

500 bin konutta kimlik numarası şartı! Günler belli oldu
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen 112'ye haber verdiler

Yoldan geçen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada

Şener Üşümezsoy o bölgeyi işaret etti: Asıl deprem riski burada
Semih Çelik'in mezarını parçaladılar

Semih Çelik'in mezarını parçaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.