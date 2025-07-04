Nallıhan'da Yaz Spor Okulu Törenle Açıldı
Nallıhan Belediyesi, 10-17 yaş arası çocuklara yönelik Yaz Spor Okulu'nu açtı. Kurslar futbol, voleybol ve yüzme branşlarında yürütülecek ve toplamda 550 çocuğa eğitim verilecek.
Nallıhan Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu törenle açıldı.
Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Nallıhan Stadyumu'nda düzenlenen törende, yaz tatili boyunca 10-17 yaşlarındaki çocuklara voleybol, futbol ve yüzme branşlarında kurslar verileceğini söyledi.
Kurslarda 550 çocuğa farklı branşlarda eğitim verileceğini belirten Güngör, gençlere bol aktiviteli güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel