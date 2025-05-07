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Nallıhan'da Voleybol Turnuvası Başladı

Nallıhan'da Voleybol Turnuvası Başladı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, Çayırhan Anadolu Lisesi ile Nallıhan Devlet Hastanesi maçıyla başladı. Kaymakam Semih Doğanoğlu, turnuva ile kurumlar arası kaynaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Kaymakamlık tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuva, Nallıhan Devlet Hastanesi ile Çayırhan Anadolu Lisesi maçıyla start aldı. Karşılaşmada Çayırhan Anadolu Lisesi, Nallıhan Devlet Hastanesi takımını 2-0 yendi.

Turnuvanın açılışına katılan Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, sporcuları tebrik ederek maçları izledi.

Doğanoğlu, kurumlar arasında kaynaşmayı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik içerisinde günün rutin sıkıntılarından kurtulmak için kurumlarımız arasında düzenlenen voleybol turnuvası hepimize hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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