İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

Nallıhan'da Üreticilere 200 Gebe Düve Desteği Verildi

Nallıhan'da Üreticilere 200 Gebe Düve Desteği Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen törende, üreticilere 200 gebe düve desteği sağlandığı açıklandı. Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, projenin ilçenin ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi iş birliğiyle üreticilere gebe düve desteği verildi.

Törene Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, belediye başkan yardımcıları Nurettin Özen ve Necdet Bakır, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fettah Güngör, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende yaptığı konuşmada, üreticilerden topladıkları talepler doğrultusunda 200 gebe düvenin, 66'sının 23 yerel üreticiye dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bir ay içinde hayvan desteğini 200'e tamamlayacaklarını anlatan Güngör, "Önümüzdeki yıllarda projemizin devamını sağlayıp ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Hedefimiz her yıl 200 gebe düve dağıtımı yapıp 5 yılda 1000 gebe düveyi üreticilerimize sağlamaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
img

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!
img

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
img

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.