Nallıhan Bushido Spor Kulübü, Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü

Nallıhan Bushido Spor Kulübü, Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü
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Arnavutluk'ta düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'na katılan Nallıhan Bushido Spor Kulübü mücadele eden sporcular, 4 madalya kazanarak ülkeye döndü. Antrenör Erdi Kalkan, sporcularını kutladı ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

Arnavutluk'ta düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'na katılan Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları, ülkeye 4 madalya ile döndü.

Kulüp antrenörü Erdi Kalkan, yaptığı açıklamada, sporcularının 4 madalya kazandığı söyledi.

Desteklerinden dolayı Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür eden Kalkan, "Sporcularımızdan Eslem Tekin altın, Ayşe Kılınç gümüş, Belinay Özdemir ile Poyraz Aydın da bronz madalya kazandı. Çok çalıştık ve takım olarak Avrupa'dan 4 madalya ile döndük. Sporcularımı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
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