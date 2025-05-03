Nallıhan Bushido Spor Kulübü, Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'ndan 4 Madalya ile Döndü

Arnavutluk'ta düzenlenen Uluslararası Taekwondo Şampiyonası'na katılan Nallıhan Bushido Spor Kulübü oyuncuları, ülkeye 4 madalya ile döndü.

Kulüp antrenörü Erdi Kalkan, yaptığı açıklamada, sporcularının 4 madalya kazandığı söyledi.

Desteklerinden dolayı Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür eden Kalkan, "Sporcularımızdan Eslem Tekin altın, Ayşe Kılınç gümüş, Belinay Özdemir ile Poyraz Aydın da bronz madalya kazandı. Çok çalıştık ve takım olarak Avrupa'dan 4 madalya ile döndük. Sporcularımı kutluyorum." dedi.