Nakkaş Holding, Alpet'i Bünyesine Dahil Ederek Enerji Sektöründeki Gücünü Artırıyor

NAKKAŞ Holding, enerji sektöründeki büyüme ve çeşitlenme stratejileri doğrultusunda Alpet'i bünyesine kattığını açıkladı.

Nakkaş Holding'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Nakkaş Holding, farklı iş kollarından gelen 40 yılı aşkın kurumsal tecrübesiyle Türkiye ekonomisine değer katıyor; başta enerji olmak üzere sanayi, havacılık, yenilenebilir enerji ve lojistik alanlarında büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürüyor.

"Akdeniz'in en büyük depolama ve yanaşma kapasitesine sahip transit terminali Global Terminal ile Türkiye genelinde 70'e yakın akaryakıt istasyonu işleten GGG Petrolleri'ni çatısı altında bulunduran Nakkaş Holding, Alpet'in gruba katılmasıyla enerji alanında güçlü bir sinerji yaratmayı hedefliyor."

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Nakkaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Hinginar, "Uzun yıllara dayanan güvenli yatırım ve işletme tecrübemiz, güçlenerek büyüyen istikrarlı yönetim yapımız ve 3.000'e yakın insan kaynağımızla faaliyet gösterdiğimiz sanayi, lojistik ve enerji alanlarında sürdürülebilir başarıya odaklanıyor; ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Yakın dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jet yakıtı depolama ve ikmal tesisi için Petrol Ofisi Grubu ile ortaklık yaparak PONAK Akaryakıt Dağıtım A.Ş.'yi hayata geçirdik. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz katma değeri yüksek yatırımlarımızla uzun vadeli ve istikrarlı büyüme hedeflerimizi hayata geçirmekten gurur duyuyoruz. Enerji ve sanayi sektörlerinde hem yurt içinde hem yurt dışında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çünkü ülkemizin geleceğine güvenle bakıyoruz. Bu gelişmenin Nakkaş Holding ve Alpet için hayırlı olmasını temenni ediyor, ülkemiz ve enerji sektörümüz için değerli katkılara vesile olmasını diliyoruz" dedi.