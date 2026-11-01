Nakilat'ın Al Mayeda LNG tankeri Basra Körfezi'nde saldırıya uğradı

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Katar merkezli gaz taşımacılığı şirketi "Nakilat", sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tankerinin Basra Körfezi'nde seyir halindeyken saldırıya uğrayarak kimliği henüz belirlenemeyen cisimlerin isabet etmesi sonucu hasar gördüğünü açıkladı.

Nakilat tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "Al Mayeda" isimli LNG tankerine 30 Ekim Cuma akşamı Basra Körfezi'nden geçişi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen cisimlerin isabet ettiği belirtildi.

Olayda gemi mürettebatından yaralanan olmadığı ve herhangi bir çevre kirliliğinin yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, tankerin güvenli durumda olduğu ve faaliyetlerini sürdürebildiği aktarıldı.

Gemide meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin değerlendirmenin sürdüğü ifade edilen açıklamada, şirketin mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla gemi personeli ve bölgedeki ilgili deniz güvenliği makamlarıyla doğrudan koordinasyon halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca çalışanların güvenliğinin, çevrenin korunmasının ve varlıklarının bütünlüğünün şirketin en önemli öncelikleri olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA