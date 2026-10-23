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Nairobi'de Kuşak ve Yol yatırımlarını ele alan forum Afrika'da ilk kez toplandı

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Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı'nda Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yeni yatırım ve finansman fırsatları ele alındı. Afrika ve Çin'den yetkilileri bir araya getiren etkinlik, konferansın Afrika'daki ilk buluşması oldu.

NAİROBİ, 23 Ekim (Xinhua) -- Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı'nda konuşan Kenya Ulusal Hazine ve Ekonomik Planlama Bakanı John Mbadi, 21 Ekim 2026.

Kenya çarşamba günü Afrika ve Çin'den üst düzey hükümet yetkililerini, finans kuruluşlarını ve kalkınma ortaklarını bir araya getiren bir foruma ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yeni yatırım ve finansman fırsatları ele alındı.

2026 Finans Caddesi Forumu Yıllık Konferansı çerçevesinde Nairobi'de düzenlenen etkinlik, konferansın Afrika'daki ilk buluşması oldu. (Fotoğraf: Ni Yuanshi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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