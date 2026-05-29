ABD'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarı'nda "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu

ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenen NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Türkiye, 89 üniversite ve 3 kamu kurumuyla 'Study in Türkiye' pavilyonu kurdu. Türk üniversiteleri yüzlerce görüşme yaparak onlarca ikili ve çok taraflı anlaşma imzaladı. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, 'Yükseköğretimde Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuruyoruz' dedi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'nda Türkiye Ulusal Ajansı ev sahipliğinde, 89 üniversite ve 3 kamu kurumunun katılımıyla "Study in Türkiye" pavilyonu kuruldu.

Türkiye Ulusal Ajansından yapılan açıklamada, dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliği kabul edilen NAFSA 2026'ya katılan Türk üniversitelerinin, yüzlerce görüşme gerçekleştirerek ikili ve çok taraflı onlarca anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, açılan "Study in Türkiye" pavilyonuyla yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonunun, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Kuzey ve Güney Amerika ülkeleriyle sağlanan işbirliklerle uyumlu biçimde temsil edildiği belirtildi.

Pavilyon ile başta Kuzey ve Latin Amerika olmak üzere pek çok ülkeyle ilişkilerin bütüncül ve kapsamlı strateji çerçevesinde sistematik ve istikrarlı biçimde güçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedilen açıklamada, ayrıca Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliğine açık dinamik yapısının da Amerika sahnesinde ortaya konulduğu ifade edildi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da yaptığı açıklamada, NAFSA fuarında 89 Türk üniversitesi ve 3 kamu kurumuyla yer aldıklarına dikkati çekerek, daha önce İsveç ve Hong-Kong'da düzenlenen prestijli yükseköğretim fuarlarına katıldıklarını aktardı.

NAFSA kapsamında birçok görüşme yaparak uluslararası anlaşmalar imzaladıkları bilgisini veren Astarcı, "Yükseköğretimde de Türkiye Yüzyılı'na damgamızı vuruyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin
