Myanmar'ın pirinç ihracatı mali yılın ilk 7 ayında 1,11 milyon tonu buldu

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YANGON, 14 Kasım (Xinhua) -- Myanmar'daki bir depoda pirinç paketlerini taşıyan bir işçi, 13 Kasım 2026.

Myanmar Pirinç Federasyonu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre, nisan ayında başlayan 2026-2027 mali yılının ilk 7 ayında yaklaşık 1,11 milyon ton pirinç ve kırık pirinç ihracatı gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua