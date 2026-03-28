Myanmar'da akaryakıt fiyatları, 2021'deki darbeden bu yana zirve yaptı

Myanmar'da benzin istasyonlarındaki stokların tükenmesi ve Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle akaryakıt fiyatları, 2021'deki askeri darbeden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Askeri yönetim, yakıt alımına kota getirerek fiyat artışlarını kontrol altına almaya çalışıyor.

İrrawaddy sitesinin haberine göre Myanmar, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yaşanan akaryakıt krizinin etkileriyle mücadele ediyor.

Askeri yönetimin Enerji Bakanlığı, sürücülerin haftada yalnızca iki kez 45 litre yakıt alabilmesini öngören kota uygulaması başlatarak akaryakıt alımına sınırlama getirdi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
