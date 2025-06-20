Mut Beyazı İnciri İçin Markalaşma Çalışmaları Başladı

Mersin'de Mut beyazı incirinin markalaşması için çalışma başlatıldı.

Mut Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yetiştirilen, aroması ve lezzetiyle bilinen Mut beyazı incirinin coğrafi işaret tescil çalışmaları kapsamında Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran arasında iş protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mut TSO Başkanı Sezer, yörenin en kıymetli tarım ürünlerinden biri olan Mut beyazı incirinin coğrafi işaretle tescillenmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek "Projemiz ÇKA tarafından kabul edildi. Bugün itibarıyla süreci resmi olarak başlatmış bulunuyoruz. İlçemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.