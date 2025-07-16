Musul Havalimanı'nın Açılışı Gerçekleşti
Irak'ta restorasyonu tamamlanan Uluslararası Musul Havalimanı'nın açılışı, Başbakan ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Havalimanı, iki ay sonra tamamen faaliyete geçecek.
Irak'ta restorasyonu tamamlanan Uluslararası Musul Havalimanını açılışı gerçekleştirildi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, havalimanın açılışına Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Savunma Bakanı Sabit Abbasi ve Musul Valisi Abdulkadir Dahil katıldı.
Sudani, Musul Havalimanının 2 ay sonra "tamamen faaliyete" geçeceğini belirtti.
Musul Havalimanı, Irak'ta Bağdat, Basra, Necef, Kerkük, Süleymaniye ve Erbil'in ardından yedinci liman oldu.
Musul Havalimanı, 1920'li yıllarda İngilizler tarafından askeri havalimanı olarak inşa edilmiş, daha sonra sivil uçuşlara açılan liman, uzun yıllar devre dışı bırakılmıştı. ABD güçleri, 2003'te Irak'ı işgal ederken söz konusu havalimanını askeri üs olarak kullanmıştı.