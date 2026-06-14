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Şarkıcı Mustafa Ceceli Antalya'da konser verdi

Şarkıcı Mustafa Ceceli Antalya'da konser verdi
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Şarkıcı Mustafa Ceceli, Antalya Manavgat'taki konserinde A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya maçı için tatilcilere destek çağrısında bulundu, 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını seslendirdi.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde verdiği konserde, A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı karşılaşma için tatilcilere destek çağrısında bulundu.

Çolaklı Mahallesi'ndeki lüks bir otelde sahne alan Ceceli, konser alanını dolduran yerli ve yabancı tatilcilerle sevilen şarkılarını söyledi.

Bugün saat 07.00'de oynanacak Türkiye-Avustralya maçı öncesi milli takıma başarılar dileyen şarkıcı, tüm futbolseverleri ekran başına davet etti.

Kendisinin de alarmını sabah 06.45'e kuracağını belirten sanatçı, tatilcilerden de telefonlarının saatlerini kurarak milli takımı desteklemelerini söyledi.

Mustafa Ceceli, A Milli Futbol Takımı için hazırlanan "Bir Oluruz Yolunda" adlı eseri de dinleyicilerle birlikte söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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