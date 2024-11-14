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Mustafa Bektaş: Muğla'nın Son Radyo Tamircisi

Mustafa Bektaş: Muğla'nın Son Radyo Tamircisi
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56 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş, Muğla'nın tarihi Arasta Çarşısı'ndaki küçük dükkanında mesleğini sürdürerek kaybolan bir geleneği yaşatmaya çalışıyor. Eski radyoları modern hale getirme çabası ve çırak yetişmemesi üzerine düşüncelerini paylaşıyor.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, -MUĞLA'da, çocukken başlayıp, 56 yıldır radyo tamirciliği yapan Mustafa Bektaş (69), gelişen teknolojiye ve zorluklara rağmen tarihi Arasta Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik dükkanında ayakta kalma mücadelesi veriyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası radyo tamircisi Mustafa Bektaş, tarihi Arasta Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik dükkanında yıllara meydan okuyor. Bektaş, 13 yaşından bu yana radyo tamirciliği yapıyor. Radyo tamirciliğinin kaybolan meslekler arasına girdiğini belirten Mustafa Bektaş, "Çırak yetişmiyor. Dededen, babadan ve anneden kalan 80 yıllık radyo, pikap ile makaralı teypleri tamir ediyorum. 47 yıldır tarihi Arasta Çarşısı'ndayım. Mesleği bırakırsam Muğla çok şey kaybedecek. Çarşının son radyo tamircisiyim. Elimden geldiğince mesleğimi devam ettireceğim" dedi.

Eski radyolarda uzun ve kısa dalgalarda istasyon olmadığını belirten Bektaş, onlara FM kiti takarak dinlenebilir hale getiriyorum. Diğer türlü ancak biblo gibi kullanılır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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