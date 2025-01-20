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MÜSİAD Tokat Şubesi'nde İhsan Misafir Güven Tazeledi

MÜSİAD Tokat Şubesi'nde İhsan Misafir Güven Tazeledi
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MÜSİAD Tokat Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu'nda İhsan Misafir tekrar başkanlığa seçildi. Misafir, şehrin tarım ve turizm sektörlerine odaklanacaklarını ve savunma sanayiyle ilgili çalışmalar yapacaklarını belirtti.

MÜSİAD Tokat Şubesinde Başkan İhsan Misafir güven tazeledi.

MÜSİAD Tokat Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu bir otelde MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Somalı, Murat Kundak, önceki dönem şube başkanları ve şube üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oylamada başkanlığa tekrar seçilen İhsan Misafir, yaptığı konuşmada, destek verenlere teşekkür ederek, "Görev sürem boyunca üyelerimin ve şehrimin sosyoekonomik potansiyellerine fayda sağlamak için çalışmaya devam edeceğim. MÜSİAD'ımızın yüksek ahlak yüksek teknoloji ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğiz. Şehrimizin odak sektörü olan tarım ve turizm sektörleri üzerine çalışmalarımız olacaktır. Ülkemizin odak sektörü olan savunma sanayi ve bilişim sektörlerinde de muhakkak çalışma yapmalıyız. Hatta şu anda birkaç üyemiz de savunma sanayine tedarikçi durumuna gelmiştir. Bugün Tokat da savunma sanayine tedarikçi olan firmaların MÜSİAD üyesi olması bizler için gururdur. Dünya genelinde 179 noktada, 14000 üyesi ile ciddi bir sermaye platformu olan MÜSİAD'ımızın vizyonundan ve gücünden faydalanmalıyız. Genel kurulumuza göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alakadan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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