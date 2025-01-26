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MÜSİAD Mersin Şubesi'nde Yeni Dönem

MÜSİAD Mersin Şubesi'nde Yeni Dönem
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MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçildi. Vali Pehlivan, şehirde işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Mersin'in ekonomik kalkınmasına yönelik adımların atılacağı ifade edildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Mehmet Sait Kayan, yeniden görevine seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD'ın 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda yeniden şube başkanı seçilen Mehmet Sait Kayan, güven tazeledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, programdaki konuşmasında, şehrin kalkınmasında işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberlik, şehrimizin her alanda gelişmesini sağlayacak ve Mersin, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati de Mersin'in ekonomik gücünün artırılmasının Türkiye'nin genel kalkınması için büyük önem taşıdığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasını geliştirecek adımlar atacaklarını kaydetti.

MÜSİAD Şube Başkanı Kayan ise yeni dönemde daha fazla işbirliği yaparak Mersin ve Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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