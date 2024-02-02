MÜSİAD Kırşehir Şubesi Başkanlığına Ali Rıza Aslan atandı
MÜSİAD Kırşehir Şubesi, sağlık sorunları yaşayan Enes Mehmet Polat'ın yerine Ali Rıza Aslan'ı başkan olarak atadı. Aslan'a başarı dileklerinde bulunuldu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi Başkanlığına iş insanı Ali Rıza Aslan'ın getirildiği bildirildi.
MÜSİAD Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan Enes Mehmet Polat'ın yerine Aslan'ın atandığı kaydedildi.
Halihazırda MÜSİAD Kırşehir Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ali Rıza Aslan'ın MÜSİAD Genel Merkezince yapılan istişareler neticesinde Şube Başkanı olarak atandığı vurgulanan açıklamada, Aslan'a başarı dileklerinde bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen eski başkan Polat, geçirdiği rahatsızlıktan dolayı görevi devrettiğini, yeni yönetimin kentteki çalışmaları, hizmetleri daha ileriye taşıyacağına inandığını aktardı.