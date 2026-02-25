Haberler

MÜSİAD İtalya, Milano kentinde iftar programı düzenledi

MÜSİAD İtalya Şubesi, Milano'da düzenlediği iftar programında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ve Ticaret Bakanı'nın katılımıyla Türkiye-İtalya ilişkileri üzerine konuşmalar yapıldı. Programa katılan davetliler ramazan ayını kutladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İtalya Şubesi, Milano kentinde iftar programı düzenledi.

Milano'daki bir restoranda düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Selim Başdemir, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Programa telefonla katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, davetlilerin ramazan ayını tebrik etti.

Bolat, Türk ve İtalyan sanayicileri arasında çok iyi bir entegrasyonun olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını döneminde de iki ülkenin güçlü bir dayanışma gösterdiğini hatırlattı.

Bakan Bolat, "İtalya ve Türkiye arasındaki mükemmel düzeyde seyreden siyasi, askeri, ekonomik, yatırım ve finans ilişkilerinin daha da ilerlemesi en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Başdemir ve Büyükelçi Ülgen de Türkiye-İtalya ilişkileri üzerine konuşmalar yaptı.

Dağ ise Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda son yıllarda büyük bir atılıma imza attığını, İtalya'nın da bu konuda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Programda ayrıca Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
