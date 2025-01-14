Muş Valisi Avni Çakır, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çakır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "dönüş", Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" fotoğraflarını seçen Çakır, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Çakır, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Çakır, "Hayatın farklı anlarında, insanların mutlu ve zor anlarında, savaşlarda, barışlarda, neşeli anlarda çekilmiş çok geniş bir yelpazede güzel fotoğraflar vardı. Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta gerçekten de zorlandım." diye konuştu.