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Muş Valisi Avni Çakır, 2024 Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullandı

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Muş Valisi Avni Çakır, 2024 Mahalli İdareler Seçimi için oyunu kullandı.

Vali Çakır, oyunu kullanmak üzere kent merkezindeki Prof. Dr. Vahit Özmen Ortaokulu'na geldi.

Sandık görevlileri ve seçmenlerle selamlaşan Çakır, daha sonra 1007 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Çakır, 81 ilde olduğu gibi Muş'ta da Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında oy verme işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Herkesin, vatandaşlık hakkını yerine getirerek oyunu kullandığını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Muş'ta çok şükür huzur ortamında oy kullanma işlemi devam ediyor. Bizler vatandaşımızın hür iradesini sandığa yansıtması noktasında ilimiz genelinde gereken her türlü tedbirleri aldık. Bu kapsamda şu an 981 sandıkta 5 bin kolluk personelimizle seçim güvenliğiyle alakalı gerekli tedbirleri almaktayız. Allah'a şükür en ufak bir olayımız yok. Sandıktan çıkacak sonuçlar öncelikle ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA / Güncel

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