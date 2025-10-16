Muş'un Malazgirt İlçesinde Şeker Pancarı Alımı Devam Ediyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım süreçleri hızla devam ederken, üreticiler hasat ettikleri pancarları traktörlerle alım sahasına getiriyor. Pancar alım sahasında incelemelerde bulunan Malazgirt Pancar Şefi Ömer Alpago, çiftçilere kolaylıklar diledi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alımı devam ediyor.
İlçedeki pancar üreticileri, hasat ettikleri ürünleri traktörlere yükleyerek alım sahasına getiriyor.
Malazgirt Pancar Şefi Ömer Alpago, Ziraat Mühendisi Şükrü Ünal ve bölge teknikerleri, pancar alım sahasında incelemelerde bulundu.
Saha hakkında bilgi alan Alpago, çiftçilere kolaylıklar diledi.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel