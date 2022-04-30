Muş'ta kurtuluş coşkusu

MUŞ - Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali İlker Gündüzöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını ifade ederek, "Bu millet her zaman ferasetiyle zorlukları aşmayı bilmiştir. Bundan 105 yıl öncede bu güzide memleket, bu zorlukları Muşlular ve tüm Türkiye'deki bu aziz milletin büyük gayretleriyle, fedakarlıklarıyla bize emanet etmiş vatanı düşmandan kurtarmıştır. Bizde bu emaneti canımız pahasına kendi evlatlarımıza bir kutsal emanet olarak, koruyarak tevdi edeceğiz. Bu günümüzü, Muşluların bu güzel gününü tebrik ediyorum" dedi.

Törene İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, kamu kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.