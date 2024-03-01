Muş'un Bulanık ilçesinde cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Bulanık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler, cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkayarak çamurdan arındırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak da çarşı merkezini gezerek, esnafın taleplerini dinledi.

Havaların ısınmasıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Ocak, "Çarşı merkezine yolları temizledik. Esnafın daha iyi hizmet alması için çalışmalar sürecek. Temiz ve sağlıklı bir çevre önceliğimiz." dedi.