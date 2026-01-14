Haberler

Muş'ta besiciler kar ve soğuk havaya rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un dağ köylerinde besicilik yapan vatandaşlar, kar ve soğuk havada hayvanlarının bakımını yapmaya devam ediyor. Yoğun kar ve tipi altında hayvanlarını beslemek için zorlu yolculuklar yapıyorlar.

Kışın çetin geçtiği Muş'ta dağ köylerinde besicilik yapan vatandaşlar, kar ve soğuk havada hayvanlarının bakımını gerçekleştiriyor.

Kentte etkili olan yoğun kar ve tipiye rağmen hayvancılık yapan besiciler, zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Merkeze 56 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Behçet mezrasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Eyüp Omur, yemleri tükenen hayvanları Yukarıyongalı köyüne götürmeye karar verdi.

Çobanlarının da yardımıyla sürüsünü yola çıkaran Omur, yoğun kar ve tipiye rağmen 4 saatlik zorlu yolculuğun ardından hayvanlarını köye ulaştırdı.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü bölgede ağıllarda bakılan hayvanlar, gündüz kar örtüsü üzerine serilen otlarla besleniyor.

Besici Omur, gazetecilere, kışın bölgede hayvancılığın büyük zorluklarla yapıldığını söyledi.

Uzun ve çetin geçen kış aylarında yem bulmakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Omur, "Burada yılın 6 ayı karlı geçiyor. Bu nedenle hayvanlara 6 ay boyunca yem veriyoruz. Hayvancılık zor ama buna alışmışız. Şehir hayatını bu yaşamla değiştirmem. Bu, bambaşka bir hayat. Ne kadar kar yağarsa yağsın, hayatımızdan razıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Galatasaray'dan Osimhen planı! Özel uçak gidecek

Galatasaray'dan Osimhen planı! Özel uçak gidecek