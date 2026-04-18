Muş'ta 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu

Muş'ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) hayata geçirdiği "Çiğ Süt Soğuk Zincir Projesi" kapsamında 4 köyde süt toplama tesisi kuruldu.

Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, yaptığı açıklamada, kurulan tesisler sayesinde üreticinin, sütü hak ettiği fiyattan satma imkanı bulduğunu söyledi.

17 köyde daha süt toplama tesislerinin kurulacağını belirten Aral, şunları kaydetti:

"Muş Valiliği ve DAKA'nın katkılarıyla süt toplama merkezlerini hayata geçirdik. Sütleri burada topluyoruz. Gerek paydaşlarımızla gerek çiftçilerimizle yaptığımız anlaşmalar doğrultusunda sütün değeri ne ise o fiyattan alıyoruz. Mandıralar sütü 14, 15 liradan alırken, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyat ne ise biz de o fiyattan alıyoruz. Bunun altında asla alım yapmıyoruz. Bu da çiftçinin kazancıdır. Çiftçi sütten para kazandıkça hayvancılığını genişletiyor ve hayvan sayısında artış yapıyor. Sütün yağ oranı ne kadar yüksek olursa fiyat da o kadar yükseliyor."