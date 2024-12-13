Muş'ta Şeker Pancarı Üretiminde Önemli Hedefler Belirlendi

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin pancar alım kampanyası devam ediyor.

Şirketin Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl 1711 üreticiyle 58 köyde şeker pancarı üretimi yapıldığını söyledi.

85 bin dönüm alanda yapılan üretimle kent ekonomisine 2 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fabrikaya 5 bin tonluk yeni bir difüzyon aldık. Şuan testleri yapılıyor. Günlük 7 bin ton pancar işleme hedefine ulaşacağız. Uluslararası şeker piyasasına bakarak fiyatların uygunluk durumuna göre satışlarımızı yapıyoruz. Geçen yıl ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'a sattık. 15 bin ton şeker ihraç etmeyi hedefliyoruz."