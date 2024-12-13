Üye Girişi
Haberler
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Devrik lider Esad ile ilgili çarpıcı iddia: Rus vatandaşı olabilir
Suriye'den geri çekilen Rusya konvoyuna ayakkabılarını gösterdiler
Suriyeli muhalifler geri çekilen Rus konvoyunu böyle uğurladı
Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
Esad'a kucak açan Putin'den sürpriz Suriye hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
Dikkat çeken Suriye çıkışı: Her şey güllük gülistanlık değil

Muş'ta Şeker Pancarı Üretiminde Önemli Hedefler Belirlendi

Muş'ta Şeker Pancarı Üretiminde Önemli Hedefler Belirlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ, 1711 üreticiyle 58 köyde pancar alım kampanyasını sürdürüyor. Genel Müdür Turgut Kızılkaya, bu yıl 85 bin dönüm alanda 2,5 milyar lira katkı hedeflediklerini ve uluslararası piyasalara yönelik satış stratejileri geliştirdiklerini açıkladı.

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin pancar alım kampanyası devam ediyor.

Şirketin Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl 1711 üreticiyle 58 köyde şeker pancarı üretimi yapıldığını söyledi.

85 bin dönüm alanda yapılan üretimle kent ekonomisine 2 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fabrikaya 5 bin tonluk yeni bir difüzyon aldık. Şuan testleri yapılıyor. Günlük 7 bin ton pancar işleme hedefine ulaşacağız. Uluslararası şeker piyasasına bakarak fiyatların uygunluk durumuna göre satışlarımızı yapıyoruz. Geçen yıl ağırlıklı olarak Suriye ve Irak'a sattık. 15 bin ton şeker ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
img

Süper Lig'e geri dönüyor! Ezeli rakibe imza atacak
img

Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
img

Suriye'den sonra işgal etmeyi planladığı ülkeyi açık açık söyledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
Tarihi andan çok özel kareler!
Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
Terör örgütünün uykularını kaçıracak görüntü
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Duruşma salonundaki saldırı böyle gerçekleşti! 'Size emanet' deyip silahına sarıldı
Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kerem annesi Nükhet Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Eda annesi Melek Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Beyza annesi Hacer Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Bodrumspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bodrumspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Eyüpspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Eyüpspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Alper annesi Belgin Hanım kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Cuma günü hangi diziler var? 13 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Cuma Ödülü hangi takım kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.