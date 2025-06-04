Muş'ta Kurban Pazarı Hareketliliği ve Sıkı Pazarlıklar

Muş'ta Kurban Pazarı Hareketliliği ve Sıkı Pazarlıklar
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Muş'ta Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında besiciler ve vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Hayvan satışlarının iyi gittiğini belirten satıcılar, bayram öncesinde alışveriş yapmanın avantajlarını dile getiriyor.

Muş'ta kurban pazarı hareketlendi: Sıkı pazarlıklar dikkat çekiyor

MUŞ - Muş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Besiciler ile vatandaşlar arasında yaşanan sıkı pazarlıklar, pazara renk katıyor.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Muş'ta canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentte, besiciler sabahın erken saatlerinden itibaren yetiştirdikleri kurbanlıkları pazara getirmeye başladı. Pazarda satıcılarla alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yapılırken, zaman zaman devreye giren aracılar uzlaşma sağlıyor.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Sülal Erez, satışların iyi gittiğini belirterek, "Fiyatlar normal. Elimizde hala hayvan var ama iyi malı bayramdan önce satıyoruz. Bayram sonrasına daha zayıf hayvanlar kalıyor. Vatandaşlarımız bayramı beklemeden alışverişlerini yapsın. Aksi halde ya kötü mala denk gelirler ya da fiyat artışıyla karşılaşırlar" dedi.

Bir diğer satıcı Ahmet Gül ise, "Pazar güzel gidiyor. Her gün hayvan getiriyoruz. Bu hayvanlara altı aydır bakıyoruz; yemini, suyunu, ilacını eksik etmedik. Büyük emek verdik. Şimdi de kurbanlık almak isteyenleri bekliyoruz" diye konuştu.

Satıcı Yavuz Tektimur da, "Maliyetler arttı ama fiyatlar düşük. Müşteri fiyat duyunca hemen pazarlık yapmaya başlıyor. Hayvanın maliyeti 10 bin lira olsa bile 9 bine, hatta 8 bine indirmek istiyorlar. Bu da pazarda renkli pazarlık görüntüleri oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Muş'ta kurbanlık pazarındaki hareketliliğin bayramın son gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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