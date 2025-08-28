Muş'ta Kırsal Yollar İçin Zorlu Asfalt Çalışmaları

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki köy yollarına asfalt dökmek için kavurucu sıcakta zorlu mesai yapıyor.

Yaz aylarında hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi bulduğu kentte ekipler, ulaşımın daha rahat ve konforlu yapılması için en ücra köy yollarını asfaltla kaplıyor.

Sıcak hava ve asfaltın ısısı nedeniyle zor şartlarda çalışan ekipler, Korkut ilçesinin Yolgözler, Çalaplı ve Gültepe köyleri arasında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, kentin her bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kent genelinde 70 kilometre sıcak asfaltlı yol çalışması yapacaklarını ifade eden Yentür, "Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek için yapıyoruz. Yürütülen asfalt çalışmalarının tamamı personelimiz tarafından yapılıyor. Sadece asfalt çalışmalarında değil çevre temizlik, tarımsal sulama, içme suyu ile diğer işlerde 150 iş makinemiz ve 217 personelimiz görev alıyor." diye konuştu.

İşçilerin zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Sezon sonu yaklaşıyor. Çalışmalarımızı tamamlamakla mükellefiz. İşçilerimiz, ağır şartlarda çalışmaktadır. Hava sıcaklığı 38-40 derece, asfalt sıcaklığı 160 derece. Biz, bu şartlarda, bu iklimde bu hizmetleri yapmaya mecburuz. Daha önce hizmet satın alma yoluyla yapılan çalışmalarda asfalt kilometre başına 4 milyon liraya yapılıyordu. Bizim kendi imkanlarımızla yaptığımız sıcak asfalt çalışması ise kilometre başına 2,5 milyon liraya tekabül ediyor. 70 kilometre yolu hesap ettiğimizde kurumumuz 105 milyon lira tasarruf edecek. Bunu da ekstra hizmet olarak halkımıza sunmuş olacağız."

Yolgözler köyü sakinlerinden Selahattin Kalındudak da köyleri ile Altınova arasında 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının yapıldığını belirterek, "Kış aylarında zorluklar yaşıyorduk. Asfalt çalışmasından dolayı köylüler olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.