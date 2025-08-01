Muş'ta Kaz Yetiştiriciliği Projesi Kapanış Programı Düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" kapanış programı gerçekleştirildi.

Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, kaz yetiştiriciliğinin bölge kültüründe köklü bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin yıllar boyunca kırsal bölgelerde geçim kaynağı ve dayanışma kültürünün simgesi olduğunu belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Bugün geleneği modern altyapı, eğitim ve pazarlama desteğiyle yeniden canlandırıyoruz. Çiftçimizin bilinçli, verimli ve sürdürülebilir üretim yapması sağlanacak. Kümeslerin zemin hazırlığı üreticiye ait olacak şekilde eş finansman modeli benimsendi. Bu sayede üretici işin ortağı haline geliyor. Kurulan çiftlikler, gelecekte örnek teşkil edecek. Bu, sadece bir proje değil köyde kalmak isteyenin 'geçinemem' demeyeceği bir modeldir."

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç ise "İlimiz 357 bin hektarlık tarıma elverişli alana sahip. 2024 verilerine göre işlenen tarım arazisi 321 bin hektara ulaştı ve 2 milyon 245 bin tonluk bitkisel üretim gerçekleşti. Hayvancılıkta da büyük bir potansiyele sahibiz. Bu proje ile 20 çiftçimize doğrudan destek sağladık. Hayırlı ve verimli olmasını diliyorum." dedi.

DAKA İl Temsilcisi Muhammed Ali Yıldırım da "Bulanık'ın bereketli topraklarında filizlenen bu proje, aslında ortak bir başarının ürünü. Altı aylık kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen bu çalışmayı bölgemiz için örnek proje olarak lanse ediyoruz. Hedefimiz Bulanık kazını markalaştırmak ve Kars kazıyla rekabet edebilecek seviyeye taşımak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Koşansu ile katılımcılar, kaz işletmesinde incelemelerde bulundu.