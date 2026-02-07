Haberler

Muş'ta "Kar Festivali" düzenlendi

Güncelleme:
Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kar Festivali, Güzeldağ Kayak Merkezi'nde gençlerin sporla buluşmasına olanak sağladı. Festivalde birçok etkinlik düzenlenirken, katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi'nde "Sporla Isınan Gençlik" mottoyla düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Alanda yerli silah ve teçhizatların bulunduğu sergiyi gezen Vali Avni Çakır, katılımcılarla halay çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alana kurulan basketbol, voleybol, matrak, dart ve balon futbolu ile çocuklar ve gençler doyasıya eğlendi.

Yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların kızaklarla kaydığı etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Programda konuşan Vali Çakır, gençlerin sportif faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

2025 yılını sporla dolu dolu geçirdiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi kayak merkezimizde düzenlediğimiz çeşitli kış etkinlikleriyle sporun farklı branşlarıyla buluşturmak amacıyla bir araya geldik. Spora verdiğimiz destek ve yakaladığımız ivme ile başta Bakanlığımız olmak üzere tüm ülkenin dikkatini çektik. Bu yavrularımızı ve gençlerimizi sporla daha çok nasıl hemhal ederiz? Onların ihtiyaçları varsa onlara nasıl gideriz ve eksikliklerimiz varsa onları nasıl telafi ederiz? Onun gayreti içerisindeyiz. Bu özverili uyumlu çalışmanın da meyvelerini görüyoruz, alıyoruz. Muş voleybol şehri oldu. Voleybol takımı bölge şampiyonluğuna gidecek. Gururumuz oldular."

Kentteki tesisleşmenin iyi durumda olduğunu ifade eden Çakır, "Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, derslerinde başarılı, arkadaşlık ortamında uyumlu, çevresine, ailesine, toplumuna faydalı bireyler olmasını istiyorsak onların hayatlarını sporla doldurmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise "Kar Festivali ile gençlerimizin kış sporlarına olan ilgisini artırmayı, kış mevsiminde hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmayı ve spor yoluyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını, aidiyet duygularını güçlendirmelerini ve birlikte üretmenin, birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşamalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Vali Yardımcıları Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

