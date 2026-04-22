Muş'ta 630 çift devlet desteğiyle yuva kurdu

Muş'ta, yeni evlenen çiftlerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen projeden yararlanan 630 çift, aldıkları krediyle yeni bir hayata adım atarken karşılaştıkları maddi yükü hafifletme imkanı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Aile Yılı" kapsamında geçen yıl başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi", Muş'ta çok sayıda gence yeni yuva kurma yolculuğunda umut oldu.

Projeden yararlanmak için geçen yıldan bu yana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran 630 çifte, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli 200-250 bin lira nakdi kredi desteği sağlandı.

Uzmanlar tarafından evlilik ve aile konularında da eğitim verilen çiftler, aldıkları maddi yardımla evlerinin eksiğini tamamlama ve düğünlerini yapma imkanı buldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, AA muhabirine, bakanlıkları tarafından hayata geçirilen projenin anlamlı olduğunu söyledi.

Müdürlük olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını ifade eden Kırtay, şöyle konuştu:

"Bu proje 18-29 yaş aralığında evlenecek gençlere sağlanan bir kredidir. 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vade imkanı var. Aynı zamanda ilk 48 ayda çocuk sahibi olanlar için bu kredinin geri ödemesi bir yıl ertelenecektir. Eş adayının her ikisinin de 18-25 yaş aralığında olduğu durumlarda 250 bin lira, 25 ve üstü yaş olduğu durumlarda ise 200 bin lira destek sağlanmaktadır. Proje kapsamında müdürlük olarak 630 çiftimize kredi desteği sağlanmıştır. Projeden faydalanan çiftlerimize aynı zamanda uzmanlarımız tarafından evlilikle ilgili eğitimler verilmiştir. Amacımız, evlenecek gençlerimizin güzel bir aile kurmalarını sağlamak ve topluma mutlu bir aile kazandırmaktır çünkü geleceğimizi inşa eden aileler aynı zamanda güçlü bir toplumu da inşa etmiş olacaklar."

Kırtay, destekten yararlanan ve yeni bir aile kuran çiftleri tebrik etti.

"Birey ile devlet arasında çok güzel ilişki kuran bir uygulama"

Projeden faydalanan ve geçen yıl 22 Ağustos'ta evlenen Bayram Aktaş, Muş'ta özel eğitim öğretmeni olarak görev yaptığını belirtti.

Evlilikte giderlerin sürekli arttığını dile getiren Aktaş, "Bizim gibi evlenmeye çalışan gençler için maddi destek nereden gelirse gelsin çok işimize yarıyor. Zor bir süreç. Evlilik artık eskisi gibi değil. Bu sebeple maddi olarak ister istemez zorlanıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği destek sayesinde daha rahat ve ekonomik sıkıntı yaşamadan düğünümü yaptım. Bu sadece bir ekonomik destek değil, sosyal anlamda da bağlayıcı ve birey ile devlet arasında çok güzel ilişki kuran bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Düğün zamanı zorlandığını ve devletin kendisine destek olduğunu kaydeden Aktaş, "Evlenmeden önce ve sonrasında kurumu ziyaret ettim. Bize evlilik sonrası eğitimler de verdiler. Eşime nasıl davranacağım, eşimin bana nasıl davranacağı ve problemleri nasıl çözeceğimiz konularında bilgiler aktardılar. Kredimi aldım, evimi kurdum, borçlarımı yavaş yavaş ödüyorum. Yapılan yardımların daha da artırılması, gençlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.