Muş'ta Elma Hasadından 100 Milyon Lira Gelir Bekleniyor

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir bekleniyor.

Merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, ağaçlardan elma topladı, işçilerle sohbet etti.

Çakır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Kentin en güçlü olduğu alanlardan biri olan şeker pancarında hasadın devam ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. Bu yıl maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde zirai dondan dolayı rekoltelerde çok ciddi düşüşler oldu. Allah'a şükür bu bölgede ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri, uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşerilerimize aktarıp benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca yaygınlaşmasını sağlamak."

"Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise Muş'un tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden biri konumunda yer aldığını vurguladı.

Tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Gönç, "Muş'un toplamda 357 bin hektarlık tarıma elverişli alanı bulunmaktadır. Yürütülen tarımsal faaliyetlerden biri de meyvecilik. Üzüm, elma, armut, ceviz ve az da olsa kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Elma ve armut da ilimizde önemli bir yer tutuyor. 4 bin 500 dönümlük alanda elma hasadı yapılıyor. İlimizde meyvecilik faaliyetinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz. Bu yıl elma hasadından yaklaşık 100 milyon lira gelir bekliyoruz."

Elma üreticisi Ferhat Aşar da "1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern teknik ekipmanlardan yararlanarak yapmaya çalışıyoruz. Amacımız baba mesleğimizi çevremize yaymak." dedi.