Haberler

Muş'ta Dane Mısırdan Beklentilerin Üzerinde Verim

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta bu yıl deneme amaçlı ekimi yapılan 520 dekarlık dane mısırın hasadı yapıldı ve üreticiler yüksek verim elde etti. Ziraat Mühendisi Yusuf Yavuz, dane mısırın çiftçiler için yeni bir gelir kapısı olacağını belirtti.

Muş'ta bu yıl deneme amacıyla ekimi yapılan dane mısırdan elde edilen gelir üreticileri sevindirdi.

Merkeze bağlı Karaköprü köyünde, Yıldız Alpaslan Tarım İşletmesi tarafından 520 dekarlık alana ekilen dane mısırın hasadı yapıldı.

Yeni geliştirilen makinelerle toplanan dane mısırdan beklentilerin üzerinde verim elde edildi.

İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, gazetecilere, deneme amacıyla ekimini yaptıkları dane mısırdan güzel bir verim elde ettiklerini söyledi.

Mısırın çiftçiler için yeni gelir kapısı olacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"İlimizde bu yıl ilk kez 520 dekarda dane mısır ektik. İyi bir verim aldık. 750 ton rekolte bekliyoruz. Mahsulümüzü il dışındaki fabrikalara da satıyoruz. Tane mısır, hayvan yemi, yağ ve un yapımında kullanılıyor. Ekonomiye 8,5 milyon lira katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.