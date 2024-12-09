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Muş'ta Çocuklar için Yerel Oyunlar Etkinliği Düzenlendi

Muş'ta Çocuklar için Yerel Oyunlar Etkinliği Düzenlendi
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Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği, 'Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları Projesi' çerçevesinde Kale Mahallesi'nde etkinlik düzenledi. Dernek, çocuklara eski oyunları tanıtarak eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyelerince çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

Dernek üyeleri, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları Projesi" kapsamında Kale Mahallesi'nde etkinlik düzenledi.

Üyeler, çeşitli aktivite ve oyunlarla çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, farklı alanlarda faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Etkinlikte eski oyunlar oynadıklarını, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp ikramlarda bulunduklarını belirten Bayrak, "Önceliğimiz, çocukların teknolojik cihazları aşırı ve amacı dışında kullanmasının önüne geçmek. Bunun yaratacağı zararları engellemek. Bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yaşatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çocukların oyun alanı sıkıntısı çektiğini gözlemliyoruz. Konuyla ilgili girişimlerimiz olacak. Mahalle etkinliklerimiz Muş merkezdeki 6 mahallede devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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