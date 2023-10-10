Muş'ta cami ve okullarda çevre düzenlemesi devam ediyor

Muş Belediyesi ekipleri, Aziziye Cami ile okullarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların ortak kullanım alanlarının bakım, onarım ve çevre düzenlemeleri yapılıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatıyla Aziziye Camisinde çalışma başlatan ekipler, kısa sürede gerekli temizlik ve bakımı yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı planlıyor.

Bu yapıların korunması, bakım ve onarımlarının yapılması konusunda vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini belirten Asya, belediye olarak alt ve üst yapı, kanalizasyon gibi asli görevlerini layıkıyla yerine getirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Asya, okul gibi ortak kullanım alanlarının da çevre düzenlemelerini yapmaya özen gösterdiklerini aktardı.