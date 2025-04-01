Muş'ta Besiciler Kış Sonrası Meralara Çıkmaya Başladı

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar küçükbaş hayvan sürüleriyle renklendi.

Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanlarını havanın ısınmasıyla meralara çıkardı.

İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, uzun süredir hayvanlarını ağılda beslediklerini söyledi.

Havanın ısınmasıyla meraların yeşermeye başladığını anlatan Köç, "Karların erimesiyle hayvanlarımızı bugün meralarda otlatmaya başladık. Artık hayvanlarımıza ağılda yem vermiyoruz. Kışın yaklaşık 30 ton yem tükettik. Besiciler olarak ilkbaharın gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra yemden tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Besici Mehmet Can Köç ise havanın ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı akşama kadar burada otlatıyoruz. Hayvanlarımızın çoğu doğum yaptı." dedi.