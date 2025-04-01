Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in Silivri iddialarına sert yanıt
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Bakan Yumaklı'dan kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Kredi müjdesi! Yarısını devlet ödeyecek, kalan kısmı da faizsiz olacak

Muş'ta Besiciler Kış Sonrası Meralara Çıkmaya Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'taki besiciler, çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkararak ilkbaharın gelişini kutluyor. Kar örtüsünün kalkmasıyla meralar yeşerdi ve besiciler, havanın ısınmasıyla hayvanlarını otlatmaya başladı.

Muş'taki besiciler, kentte geçen çetin kış mevsiminin ardından küçükbaş hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yaygın yapıldığı Muş'ta, kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren meralar küçükbaş hayvan sürüleriyle renklendi.

Besiciler, kış boyunca ağıllarda baktıkları hayvanlarını havanın ısınmasıyla meralara çıkardı.

İl merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde besicilik yapan Muhammet Köç, uzun süredir hayvanlarını ağılda beslediklerini söyledi.

Havanın ısınmasıyla meraların yeşermeye başladığını anlatan Köç, "Karların erimesiyle hayvanlarımızı bugün meralarda otlatmaya başladık. Artık hayvanlarımıza ağılda yem vermiyoruz. Kışın yaklaşık 30 ton yem tükettik. Besiciler olarak ilkbaharın gelmesinin sevincini yaşıyoruz. Bundan sonra yemden tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Besici Mehmet Can Köç ise havanın ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkardıklarını belirterek, "Hayvanlarımızı akşama kadar burada otlatıyoruz. Hayvanlarımızın çoğu doğum yaptı." dedi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.