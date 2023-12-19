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Muş'ta Açılan Kurslarla Kadınlar Hem Meslek Öğreniyor Hem de Gelir Elde Ediyor

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Muş Valiliği Aile Destek Merkezi (ADEM) desteğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor. ADEM'deki kurslara katılan yaklaşık 450 kadın kursiyer, usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Muş Valiliği Aile Destek Merkezi (ADEM) desteğiyle açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

ADEM'deki kurslara katılarak sosyalleşen yaklaşık 450 kadın kursiyer, burada usta öğreticilerden aldıkları eğitimlerle meslek sahibi oluyor.

ADEM Müdürü Dicle Karasu, AA muhabirine, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, halı-kilim, dikiş-nakış, giyim, aşçılık, el sanatları, takı tasarım ve kuaförlük eğitimi alan kadın kursiyerlerin bu sayede sosyalleşme imkanı bulduğunu söyledi.

Üretime katılan kadınların özgüvenlerinin arttığını dile getiren Karasu, "Merkezde 17 atölye ve usta öğreticiyle yaklaşık 450 kursiyerimize hizmet sunmaktayız. Her kadının ilgi duyduğu şeyler farklı olabiliyor. Onların ilgi alanlarına yönelik kurslar düzenliyoruz. Burada kadınlara maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Çeşitli kurslara katılarak kendilerini geliştiren kadınlar, dışarıda da bunu ekonomik olarak kullanıyor. Yapılan ürünleri yıl sonu sergilerinde satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kurslarımızın bütün malzemeleri Valilik tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

El sanatları ve teknoloji bölümünde 14 kursiyeri bulunan usta öğreticisi Arzu Yenilmez ise kadınların genellikle çeyiz ürünleri hazırladığını belirterek, "Yaptıkları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Kursumuzun süresi 361 saattir. Bu bittikten sonra modül yenileyeceğiz." dedi.

Halı dokuma kursu usta öğreticisi Derya Yavuz da dokumayı öğrenen kursiyerlerle halılara Muş Lalesi, Anadolu motifleri işlediklerini belirtti.

Yavuz, "Kursiyerlerimiz burada hem arkadaş ortamı kuruyor hem de halı dokumayı öğreniyor. Kursiyerlerimiz aldıkları sertifikayla meslek sahibi oluyor. Halı dokuma Osmanlı tarihinden süregelen bir meslektir. Ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş. Kadınlarımız gelip bu işi öğrensinler. Hem sanatımız kaybolmaz hem de kadınlar bu güzel bir sanatı öğrenir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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