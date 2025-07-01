Muş'ta 26 Köy Yoluna Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Muş merkeze bağlı 26 köyün yolu sıcak asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için İl Özel İdaresi tarafından 26 köy yolunu kapsayan 60 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürütülüyor.

Eşpepınar köyü yolunda yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, basın mensuplarına, 15 Haziran itibarıyla asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekiplerin Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yolunda sıcak asfalt çalışması yaptığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Geçen yıl köy yolunun yapılaması için söz vermiştik. Eşmepınar, Muş'un gelişen yüzünü gösteren köylerinden biri. İnşallah yolunu da hak ettiği seviyede ulaştıracağız. İl Özel İdaresi olarak il genelinde 60 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bununla alakalı bütçe çalışmalarımızı tamamladık ve diğer ekipmanlarımızın hepsi hazır. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde, hafta sonu gözetmeksizin sahada çalışıyor. Bunun yanı sıra yine il genelinde yaklaşık 100 kilometre sathi kaplama yapacağız. Bu işlerle alakalı yaklaşık 300 milyon liralık bir harcama gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yıl asfalt plentimizi faaliyete almıştık. Eksikleri tamamladık. Dolayısıyla çalışmalarımızı biraz daha ekonomik gerçekleştiriyoruz ve istediğimiz zaman düğmeye basabiliyoruz."

İl Özel İdaresinin imkanlarını daha da geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Çakır, "Personel ihtiyacımızla alakalı eksikliklerimizi de giderdik. Sahada yoğun bir şekilde çalışmaya ekip olarak hazırız. Bu çalışmalarımızın köylülerimize, ilçelerimize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Muş'un köylerini hak ettiği seviyeye getireceğiz. Köylerimiz ile merkez arasında fark kalmayacak şekilde gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Vali Çakır'a Hasköy Kaymakamlığına vekaleten bakan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İlçe Özel İdaresi Şube Müdürü Metin Kürem ve köy muhtarı Maşallah Ulaş eşlik etti.