Muş'ta 26 Köy Yoluna Sıcak Asfalt Çalışması Başladı

Muş'ta 26 Köy Yoluna Sıcak Asfalt Çalışması Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valiliği koordinasyonunda, İl Özel İdaresi tarafından 26 köyün yollarını kapsayan toplam 60 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Vali Avni Çakır, çalışmaların hızla ilerlediğini ve köylerin ulaşım standartlarını artırmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Muş merkeze bağlı 26 köyün yolu sıcak asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için İl Özel İdaresi tarafından 26 köy yolunu kapsayan 60 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürütülüyor.

Eşpepınar köyü yolunda yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, basın mensuplarına, 15 Haziran itibarıyla asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekiplerin Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yolunda sıcak asfalt çalışması yaptığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Geçen yıl köy yolunun yapılaması için söz vermiştik. Eşmepınar, Muş'un gelişen yüzünü gösteren köylerinden biri. İnşallah yolunu da hak ettiği seviyede ulaştıracağız. İl Özel İdaresi olarak il genelinde 60 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bununla alakalı bütçe çalışmalarımızı tamamladık ve diğer ekipmanlarımızın hepsi hazır. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde, hafta sonu gözetmeksizin sahada çalışıyor. Bunun yanı sıra yine il genelinde yaklaşık 100 kilometre sathi kaplama yapacağız. Bu işlerle alakalı yaklaşık 300 milyon liralık bir harcama gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yıl asfalt plentimizi faaliyete almıştık. Eksikleri tamamladık. Dolayısıyla çalışmalarımızı biraz daha ekonomik gerçekleştiriyoruz ve istediğimiz zaman düğmeye basabiliyoruz."

İl Özel İdaresinin imkanlarını daha da geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Çakır, "Personel ihtiyacımızla alakalı eksikliklerimizi de giderdik. Sahada yoğun bir şekilde çalışmaya ekip olarak hazırız. Bu çalışmalarımızın köylülerimize, ilçelerimize ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Muş'un köylerini hak ettiği seviyeye getireceğiz. Köylerimiz ile merkez arasında fark kalmayacak şekilde gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Vali Çakır'a Hasköy Kaymakamlığına vekaleten bakan Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, İlçe Özel İdaresi Şube Müdürü Metin Kürem ve köy muhtarı Maşallah Ulaş eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

120 dönümü kül eden yangının nedeni "pes" dedirtti
Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar

Yangın bölgesinde acı bilanço! Kepçelerle taşındılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başını kesip sulama kanalına attı, mahkemede 'Pişmanım' deyip başsağlığı diledi

Kesik baş cinayeti sanığının mahkemede söyledikleri "pes" dedirtti
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
'Jhon Duran transferini değerlendirir misiniz?' sorusuna Acun'dan bomba yanıt

Jhon Duran sorusuna Acun'dan bomba yanıt
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Muhammed Yakut'un ölümü hakkında bomba iddia

Muhammed Yakut'un ölümü hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.