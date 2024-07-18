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Muş Ovası'nda Buğday Hasadı Yüksek Rekolteyle Tamamlanıyor

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Muş Ovası'nda çiftçiler, hasadında sona yaklaşılan buğdayda yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor. Bahar yağmurlarıyla rekoltenin artmasına sevinen çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezine teslim etmeye başladı.

Muş Ovası'nda çiftçiler, hasadında sona yaklaşılan buğdayda yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli kentlerden Muş'ta buğday üreticileri biçerdöverlerle yaptıkları hasadın büyük bir kısmını tamamladı.

Muş Ovası'nda bahar yağmurlarıyla rekoltenin artmasına sevinen çiftçiler, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezine teslim etmeye başladı.

Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Oğuz Danış, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Rekoltenin geçen yıldan daha iyi olduğunu belirten Danış, "Geçen yıl 130 dönümden yaklaşık 32 ton buğday elde ettik. Bu yıl ise 64 dönümden aynı mahsulü aldık. Buğdayımızı piyasa göre daha yüksek fiyattan alan TMO'ya satıyoruz. Yaklaşık 90 ton buğday satmayı hedefliyorum." dedi.

TMO Muş Ofisinden yapılan açıklamada da randevu sistemiyle günlük 5 bin ton hububat alımı yapıldığı belirtildi.

Çiftçilerin mağdur olmamasına önem verildiği vurgulanan açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı vatandaşlar randevularını alarak ürünlerini teslim ediyor. Alımlar randevuya göre ekime kadar devam edecek. Depolamalar kiralanan arazilerde yapılmakta. Buğdayın tonu kalitesine göre 8 ile 9 bin 250 lira, arpanın tonu ise 7 bin 250 ile 7 bin 300 lira arasındadır. Ayrıca çiftçilere ton başına buğdayda 1750 lira, arpada ise 750 lira destek veriliyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Toprak Mahsulleri Ofisi Muş Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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