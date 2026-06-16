Korkut'ta bazı yatırımların inşaat çalışmaları sürüyor

Muş'un Korkut ilçesinde belediyenin girişimleriyle yatırım programına alınan projelerin yapımı sürüyor.

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçeyi modern bir yaşam merkezine dönüştürmek istediklerini söyledi.

Göreve geldiğinden bu yana, ilçenin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini belirten Arık, şöyle konuştu:

"Bu yıl devlet desteğiyle yaklaşık 750 milyon liralık yatırımı ilçemize kazandırdık. Kamu görevlilerinin ilçede ikamet etmesini teşvik etmek amacıyla 79 TOKİ konutunun temeli atıldı. İstihdamı artırmak amacıyla 10 bin metrekarelik alanda yapılacak Tekstil Kent Projesi'nin ihale süreci başladı. İlçenin tamamına doğal gaz ulaştırdık. Devlet Su İşleri iş birliğiyle içme suyu sorununu çözüme kavuşturduk. Belediye Gölet ve Mesire Alanı da vatandaşların sosyalleşme ihtiyacını karşılayan modern bir yaşam alanı oldu."

İlçenin önümüzdeki yıl adeta bir şantiyeye dönüşeceğini ifade eden Arık, 3 bin 500 nüfusa sahip ilçede hayatın her alanına dokunan projelerin hızla hayata geçirildiğini kaydetti.

İhalesi yapılan otogarın temel atma aşamasına geldiğini anlatan Arık, otogar binasının bu yıl hizmete açılmasını planladıklarını aktardı.