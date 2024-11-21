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Muş Kaymakamı Koşansu, Erentepe'de Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Muş Kaymakamı Koşansu, Erentepe'de Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
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Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe beldesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Koşansu, zanaatkarların beldenin gelişmesindeki önemini vurguladı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Erentepe beldesinde esnafı ve vatandaşları ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Koşansu, Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları ile işyerlerini dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık olarak gönüllerinin tüm vatandaşlara açık olduğunu ifade eden Koşansu, beldenin gelişmesinde ve orta ölçekli ekonomiye katkısında zanaatkarların önemli rol oynadığını belirtti.

Küçük yerlerde esnaflık yapmanın zor olduğunu dile getiren Koşansu, "Buna rağmen büyük beceri isteyen zanaatların devam ettirilmesi çok önemlidir. Her zaman esnafımızın yanındayız. Erentepe küçük bir belde değil. Birçok ilçeden daha fazla nüfusa sahip. Bizleri sıcak sohbetleri ve samimiyetleri ile karşılayan Erentepelilere teşekkür ediyorum. İlçemizin ve beldemizin huzuru ve refahı için esnaf ve vatandaşlarımızla diyalog içinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Haydaroğulları ise her zaman ilçe sakinleriyle iç içe olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kaymakam Koşansu ile birlikte uyum içinde hareket ederek, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlediklerini anlatan Haydaroğulları, desteklerinden dolayı Koşansu'ya teşekkür etti.

Koşansu ve Haydaroğulları'na, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Uzgörür Belediye Başkanı Ayetullah Gündoğdu, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve sivil toplum kuruluş temsilcileri eşlik etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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