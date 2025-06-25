Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Devir Teslim
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Yusuf Kılıç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevi Mehmet Arif Taşdemir'den devraldı. Kılıç, gençliğe yönelik yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yusuf Kılıç, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Mehmet Arif Taşdemir'den teslim aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, görevi Taşdemir'den devralan Kılıç, kentte gençlik ve spor alanında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Göreve başlamanın heyecanı ve gururunu yaşadığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı illerinde, gençliğe hizmet etmek adına çeşitli görevlerde bulunmuş biri olarak şimdi bu kutlu sorumluluğu Muş gibi kadim bir şehirde devralmak benim için ayrı bir anlam taşımaktadır. Muş'un tarihsel mirası, kültürel zenginliği ve genç potansiyeliyle büyük bir gelecek vadettiğine yürekten inanıyorum. Gençliği sadece yarınların teminatı olarak görmüyor, aynı zamanda bugünün aktif gücü olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda, Muş'taki her bir gencimize dokunmayı, onları hayalleriyle buluşturmayı ve sporun birleştirici gücünden azami ölçüde faydalanmayı öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Yeni dönemde tüm tesislerimizle gençlerimizin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek için tüm imkanlarımızla çalışacağız."

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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