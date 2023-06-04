Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü kurdu

Muratpaşa Belediyesi, depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için başlattığı çalışmalar kapsamında Afet İşleri Müdürlüğü kurdu. Yeni kurulan müdürlükte ilk görevlendirmeler de yapıldı. Yeni tüm binalar için perde beton zorunluluğu getiren Murtpaşa Belediyesi, kısa adı MAG olan Mahalle Afet Gönüllüsü programına başladı. Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimler tamamlandı.

Muratpaşa Belediyesi, depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için başlattığı çalışmalar kapsamında Afet İşleri Müdürlüğü kurdu. Yeni kurulan müdürlükte ilk görevlendirmeler de yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, 520 bini aşkın nüfusuyla kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler ve alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapan ilçede, depreme dayanıklı bir kent oluşturmak için yeni adımlar atıyor.

Yeni tüm binalar için perde beton zorunluluğu getiren Murtpaşa Belediyesi, kısa adı MAG olan Mahalle Afet Gönüllüsü programına başladı. Her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen programda teorik eğitimler tamamlandı. Gönüllüler mayıs ayında; ilk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda eğitim aldı. Eğitimler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 40 afetzedeyi enkaz altından kurtaran GEA Arama-Kurtarma tarafından verildi.

Muratpaşa Belediyesi, söz konusu çalışmaların tek bir noktadan koordine edilmesi için Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Karar, Belediye Meclisi'nce alınırken Başkan Ümit Uysal, ilçede olası bir afet durumunda acil müdahale planını oluşturacaklarını söyledi.