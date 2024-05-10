Üye Girişi
Haberler

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli atıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı. Okulda konferans salonu, teknoloji ve tasarım atölyeleri, spor salonu, uzay gözlem evi, geniş oyun ve teneffüs alanları yer alacak.

Muratlı ilçesinde hayırsever Kemal Darcan tarafından yaptırılacak 20 derslikli ortaokulun temeli törenle atıldı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, hayırsever iş insanı Kemal Darcan tarafından Muratlı ilçesi Kurtpınar Mahallesi'nde yaptırılacak okulun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın nüfusunun 1 milyon 167 bin olduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın her yıl yaklaşık 30 bin göç aldığını aktaran Soytürk, "Yani kısaca her yıl yaklaşık bir Muratlı ilçesi kadar nüfus ilimize geliyor. Bunun alt yapısını, yollarını hazırlamak lazım, hastanelerini, okulunu yapmak lazım. Birçok alt yapı ihtiyacı var. Burada hem yerel yönetimlere hem de devletin birçok birimine iş düşüyor. Hastaneler yapılıyor, bitmeden yeni hastane ihtiyacı çıkıyor. Okul yapılıyor, inşaatı bitmeden yeni okul ihtiyacı karşımıza çıkıyor. Kısacası her yıl 24 derslikli 10 okul zaten yapmamız gerekiyor." dedi.

14 okulun ihalesini Valilik yapacak

Soytürk, Milli Eğitim Bakanlığının da onayı ile depreme dayanıklı olmayan binaların yıkıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıkılan binaların yerine planlanan okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanımızın yaklaşık 6 ay önce ilimizi ziyaretlerinde uzun uzun konuştuk, programa aldırdık ve teknik personel sıkıntısını hem yerel yönetimlerimizden hem OSB'lerden aldığımız destekle giderdik. Ankara'daki protokol, imza, onay kısımlarını birebir takip ettik ve sonucunda da işlerimizin yüzde sekseninin yaklaşık maliyeti ve ihaleye çıkması, ihale tarihi alınması anlamında yüzde seksenini tamamladım. Elimizde çok az bir iş var, onların yaklaşık maliyetini de hazırladık. Yakın bir tarihte ihaleye çıkacağız. Ayrıca TOKİ tarafından yapılması beklenen 14 okul gecikince Bakanlığımız ile görüştük, bu 14 okulun da Valilik olarak ihalesini biz yapacağız."

Kemal Darcan Ortaokulunda konferans salonu, teknoloji ve tasarım atölyeleri, spor salonu, uzay gözlem evi, geniş oyun ve teneffüs alanları yer alacak.

Kaynak: AA / Güncel

Konferans Muratlı Spor Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 Afra Saraçoğlu için 'Sahnede tacize uğradı' dediler, gerçek çok başka çıktı

Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title