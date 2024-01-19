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Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Doğan, Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan'ın, Murat Kurum'u ağırladığı belirtildi.

Açıklamada Doğan'ın, "Kurum'a nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Doğan, Kurum'a adının yazılı olduğu 61 numaralı forma hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ertuğrul Doğan Trabzonspor Murat Kurum Politika Spor Güncel Haberler

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