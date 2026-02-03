CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır. En düşük emekli aylığının bin lirası, asgari ücretlinin bin 300 lirası TÜİK eliyle çalındı. Enflasyonla mücadele bahanesiyle vatandaşın ekmeğine, ilacına, barınma hakkına çöküldü. Sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan yönetimi ve AKP! Emekli, memur ve asgari ücretliye derhal ek artış, kira ve barınma için acil koruma ve enflasyon hesabında tam şeffaflık istiyoruz ve bunu sağlayacağız."