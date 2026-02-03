Haberler

CHP'den TÜİK'e Enflasyon Eleştirisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "TÜİK, Kasım ve Aralık’ta enflasyonu yüzde 1’in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40’ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır" dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"TÜİK, Kasım ve Aralık'ta enflasyonu yüzde 1'in altında gösterip yılbaşı zammını kuşa çevirdi. Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 4,84! Sonuçta işçi ve Bağ-Kur emeklisine yapılan yüzde 12,19 zammın yüzde 40'ı daha yılın ilk ayında buharlaştı. Bu bir ekonomi programı değil, sabit gelirliye karşı sınıfsal bir saldırıdır. En düşük emekli aylığının bin lirası, asgari ücretlinin bin 300 lirası TÜİK eliyle çalındı. Enflasyonla mücadele bahanesiyle vatandaşın ekmeğine, ilacına, barınma hakkına çöküldü. Sorumlusu da Recep Tayyip Erdoğan yönetimi ve AKP! Emekli, memur ve asgari ücretliye derhal ek artış, kira ve barınma için acil koruma ve enflasyon hesabında tam şeffaflık istiyoruz ve bunu sağlayacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü