Mülteci Kadınlar için Yeni İş Fırsatları: Hemdem Kooperatifi

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/SEDA TOLMAÇ - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen projeyle hibe alan Hemdem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucu Ortağı Yasemin Sayılgan, hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapısı açtıklarını bildirdi.

Sayılgan, AA muhabirine, AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyoekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında aldıkları desteğe ilişkin bilgi verdi.

Hemdem'in İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 2021'de kurulan ilk kadın kooperatifi olduğunu belirten Sayılgan, "Kooperatifi kurmamızdaki amaç yerel ve mülteci kadınlara sosyal uyumu mutfakta yaşatabilmek. Aldığımız destekle hem mülteci kadınlara hem de ev hanımlarına yeni iş kapısı açıldı. Sultanbeyli mülteci sayısının çok yüksek olduğu bir ilçe. Bizler de 'Ev hanımlarını ve mültecileri nerede uyumlaştırabiliriz' diye düşündük ve sosyal uyumu mutfakta gerçekleştirdik." dedi.

Sayılgan, faaliyetlerine 4 Suriyeli ve 6 Türk kadınla başladıklarına işaret ederek, Sultanbeyli Belediyesine bağlı toplum merkezinde kurulduklarını ve hala belediyenin kendilerine mekan olarak destek verdiğini söyledi.

"Modelimiz kadını ailesinden koparmadan istihdama dahil edebilmek"

Kooperatifte halen 45 kadınla çalıştıklarını aktaran Sayılgan, şöyle konuştu:

"Bizim modelimiz kadını ailesinden koparmadan istihdama dahil edebilmek. Kimse bizde tam zamanlı çalışmıyor, çalışma saatlerimiz esnek. Müsait oldukları zaman diliminde mutfakta üretim yapıyorlar. 45 kadının 13'ü yabancı uyruklu, diğerleri Türk kadınlarımız. Bizim kooperatifimizin en büyük avantajlarından biri, kadın müsait olduğu zaman gelip çalışabiliyor. Kooperatifimizin çocuk dostu alanı da bulunuyor. Bize gelen kadınlarımız çocuklarını oraya bırakıp gönül rahatlığıyla kooperatifimizde üretim alanına dahil olabiliyor."

Sayılgan, kooperatifte gıda ürünleri, unlu mamuller, geleneksel ürünler ürettiklerine dikkati çekerek, Trendyol, Yemek Sepeti, Getir Yemek gibi alanlardan satış yaptıklarını, İstanbul'daki Boğaziçi, Türk-Alman ve İstanbul Medeniyet gibi bazı üniversitelere de yemek servisi hizmeti sağladıklarını kaydetti.

Kadınları sadece mutfakta ve Sultanbeyli'de değil, ilçenin dışına da çıkarıp sosyalleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Sayılgan, şunları kaydetti:

"ENHANCER Projesi kapsamında bu yıl destek aldık ve haziran itibarıyla hibeyi kullanmaya başladık. Hibeyle daha fazla kadına ulaşmak istiyoruz. Bu yıl sonuna kadar yaklaşık 70 kadına daha ulaşmayı hedefliyoruz. Hibeyle kurabiye makinesi aldık ve şu ana kadar 16 kişilik istihdam oluşturduk. Aldığımız makineyle daha seri üretim yaparak zincir marketlere kooperatifimizin ürettiği kurabiyeleri vermek istiyoruz. Ayrıca proje kapsamında pazarlama, muhasebe ve depolama gibi alanlarda eğitim ve danışmanlıklar aldık."

"2021'den sonra kooperatife başladım"

Kooperatifte çalışan Suriyeli Dibe Abdulal 2014'te Türkiye'ye geldiğini ve 2021'de kooperatife katıldığını söyledi.

34 yaşında ve 4 çocuk sahibi olduğunu belirten Abdulal, "Türkiye'ye ilk geldiğimizde çok zorlandık. Çünkü burası bizim için yabancı bir ülkeydi. Sonra alıştık. 2021'den sonra kooperatife başladım. Çünkü küçük çocuğum vardı, kooperatifin kreşi mevcuttu, oraya bırakıp çalışabildim. Kadınlarla iletişimimiz ve ortamımız çok güzel." ifadelerini kullandı.