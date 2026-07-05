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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaç aylığı yükseltildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün muhtaç aylığı yükseltildi
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahipleri ile yetim ve öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığının 1 Temmuz 2026'dan itibaren 10 bin 317 lira 96 kuruşa çıkarıldığını duyurdu.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğü, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiğini duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile yetim veya öksüz çocuklarımıza ödenen muhtaç aylığı tutarı güncellendi. 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığı, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildi. Yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz 2026 - 31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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